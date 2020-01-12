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​​Салат по-домашнему

​​Салат по-домашнему

 

Ингредиенты:

3 средних солёных огурца

100 г чернослива без косточек

2 сваренных вкрутую яйца

300 г отварной говядины или курятины (можно даже смешать оба вида мяса)

1 маленькая банка зелёного горошка

2 ст.л. сметаны

соль

молотый черный перец

 

Приготовление:

 

1. Огурцы очистить от кожицы и семечек. Чернослив промыть, отжать воду. Нарезать огурцы, чернослив и мясо кубиками.

 

2. Мясо выложить в салатник вместе с огурцами и черносливом. Добавить зеленый горошек, сметану, посолить и поперчить по вкусу, перемешать. Можно разложить по порционным тарелкам и сформировать горкой.

 

3. Яйца очистить и нарезать четвертинками. Украсить салат этими четвертинками и подавать к столу.

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