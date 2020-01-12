Салат по-домашнему
Салат по-домашнему
Ингредиенты:
3 средних солёных огурца
100 г чернослива без косточек
2 сваренных вкрутую яйца
300 г отварной говядины или курятины (можно даже смешать оба вида мяса)
1 маленькая банка зелёного горошка
2 ст.л. сметаны
соль
молотый черный перец
Приготовление:
1. Огурцы очистить от кожицы и семечек. Чернослив промыть, отжать воду. Нарезать огурцы, чернослив и мясо кубиками.
2. Мясо выложить в салатник вместе с огурцами и черносливом. Добавить зеленый горошек, сметану, посолить и поперчить по вкусу, перемешать. Можно разложить по порционным тарелкам и сформировать горкой.
3. Яйца очистить и нарезать четвертинками. Украсить салат этими четвертинками и подавать к столу.