Загрузка...

Очень вкусные яблочные булочки









Выпечка

Нууу Очень вкусные – Яблочные булочки !

Ингредиенты:

– 120 г сахара

– 4 яйца

– 200 г растопленного маргарина

– 1 пакетик ванилина

– 1 пакетик разрыхлителя

– 500 г муки

– 4 яблока, порезать мелкими кубиками

Приготовление:

Смешать все ингредиенты и добавить яблоки. Готовое тесто выложить столовой ложкой на застеленный пергаментом противень. Близко не кладите, так как при выпекании изделия будут увеличиваться в объеме. Выпекать при температуре 200 градусов 10-15 минут.

Приятного аппетита!