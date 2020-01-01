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Очень вкусные яблочные булочки
Выпечка
Нууу Очень вкусные – Яблочные булочки !
Ингредиенты:
– 120 г сахара
– 4 яйца
– 200 г растопленного маргарина
– 1 пакетик ванилина
– 1 пакетик разрыхлителя
– 500 г муки
– 4 яблока, порезать мелкими кубиками
Приготовление:
Смешать все ингредиенты и добавить яблоки. Готовое тесто выложить столовой ложкой на застеленный пергаментом противень. Близко не кладите, так как при выпекании изделия будут увеличиваться в объеме. Выпекать при температуре 200 градусов 10-15 минут.
Приятного аппетита!
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