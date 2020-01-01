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Рогалики на кефире Нежные мягкие вкус просто потрясающий!

Ингредиенты для теста:

– 600 г муки

– 60 г сахара

– 0,5 чайной ложки соли

– 25 г дрожжей

– 200 г кефира

– 50 г молока

– 75 г сливочного масла

– 2 яйца

Для обмазывания:

– 2 желтка

– 2 столовые ложки молока

– кунжут

– мак

Перемешиваем все продукты. Масло топим, молоко нагреваем.

Ставим тесто, чтоб подошло.

Когда подойдет, раскатывает тесто, но не очень тонко. Режем треугольники. Закручиваем рогалики.

Ставим на противень и даем подойти. Желтки взбиваем с молоком и хорошо обмазываем со всех сторон рогалики.

Обсыпаем маком и кунжутом. Печем.