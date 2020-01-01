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Рогалики на кефире Нежные мягкие вкус просто потрясающий!
Ингредиенты для теста:
– 600 г муки
– 60 г сахара
– 0,5 чайной ложки соли
– 25 г дрожжей
– 200 г кефира
– 50 г молока
– 75 г сливочного масла
– 2 яйца
Для обмазывания:
– 2 желтка
– 2 столовые ложки молока
– кунжут
– мак
Перемешиваем все продукты. Масло топим, молоко нагреваем.
Ставим тесто, чтоб подошло.
Когда подойдет, раскатывает тесто, но не очень тонко. Режем треугольники. Закручиваем рогалики.
Ставим на противень и даем подойти. Желтки взбиваем с молоком и хорошо обмазываем со всех сторон рогалики.
Обсыпаем маком и кунжутом. Печем.
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