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Блинчики “Ажурные”

Блинчики “Ажурные”

Эти блины получаются очень вкусными, тонкими, нежными. А какие они ажурные, и все-все в дырочках! Даже если вы никогда не пекли блины, по этому рецепту они получаются у всех! Блины очень вкусные и необыкновенно красивые! Попробуйте!

Ингредиенты: 0,5 л кефира (пол-литра) 1 стакан молока 1-2 яйца 1,5 ст. муки 1 ст.л. сахара 0.5 ч.л. соли 1 ч.л. соды растительное масло

Приготовление: 1. В кастрюлю вылить кефир и немного подогреть (должен быть теплым, но не горячим). 2. Добавляем яйцо (если крупное – одно, мелкое – два), сахар, соль, соду и перемешиваем. 3. Кладем муку (примерно 1.5 стакана), кладем столько, чтобы масса была, как хорошая густая сметана, теперь все тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. 4. Молоко доводим до кипения и тоненькой струйкой вливаем в массу, все время помешивая (так мы завариваем наше тесто!). 5. Если тесто получилось жидким на ваш взгляд, добавьте немного муки (не волнуйтесь, основная масса уже «сварена»). 6. Добавляем 1-2 ст.л. растительного масла, перемешиваем, тесто для выпечки блинов готово! 7. Пеките блины, если есть возможность, на чугунной сковороде (по старой привычке, я перед выпеканием смазываю сковороду растит. маслом, независимо от того, есть ли в тесте масло или нет)