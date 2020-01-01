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Пирог с творожно – ягодной начинкой. Устоять невозможно!

Вкуснейший пирог, от которого трудно оторваться. Пирог получается невероятно красивым, нежным и рассыпчатым.

Состав:

Тесто:

· Кукурузная мука – 1 стакан.

· Сливочное масло – 150 г.

· Сахар – 4 ст. ложки.

· Разрыхлитель – 10 г.

· Яйцо – 1 шт.

· Ванильный сахар – 10 г.

Начинка:

· Творог – 0,4 кг.

· Яйца – 3 шт.

· Сахар – 1/2 стакана.

· Ягоды – 200 г.

Приготовление:

1. В широкую миску просеять муку, всыпать разрыхлитель. Перемешать.

2. Сливоч. масло, сахар. песок и половинку ваниль. сахара – сложить в чистую миску, хорошенько взбить до однородной массы (можно воспользоваться миксером).

3. Затем вбить одно яйцо – взбиваем еще 3 мин.

4. В готовую массу всыпать мучную смесь.

5. Форму застелить листом пергаментной бумаги.

6. В подготовленную форму выложить тесто, разровнять, поставить в холодильник.

7. Начинка:

В миску выложить творог, всыпать сахар. песок и оставшийся ваниль. сахар, вбить три яйца. Хорошенько взбить в однородную массу (миксером). Только потом добавить ягоды, аккуратно перемешать.

8. На охлажденную основу выложить начинку.

9. Выпекам в духовке, разогретой до 180 Гр. Время выпечки примерно 45 мин.

10. Готовый пирог слегка остудить, подать к столу.

Приятного чаепития!