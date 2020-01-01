Пирог с творожно – ягодной начинкой. Устоять невозможно!
Вкуснейший пирог, от которого трудно оторваться. Пирог получается невероятно красивым, нежным и рассыпчатым.
Состав:
Тесто:
· Кукурузная мука – 1 стакан.
· Сливочное масло – 150 г.
· Сахар – 4 ст. ложки.
· Разрыхлитель – 10 г.
· Яйцо – 1 шт.
· Ванильный сахар – 10 г.
Начинка:
· Творог – 0,4 кг.
· Яйца – 3 шт.
· Сахар – 1/2 стакана.
· Ягоды – 200 г.
Приготовление:
1. В широкую миску просеять муку, всыпать разрыхлитель. Перемешать.
2. Сливоч. масло, сахар. песок и половинку ваниль. сахара – сложить в чистую миску, хорошенько взбить до однородной массы (можно воспользоваться миксером).
3. Затем вбить одно яйцо – взбиваем еще 3 мин.
4. В готовую массу всыпать мучную смесь.
5. Форму застелить листом пергаментной бумаги.
6. В подготовленную форму выложить тесто, разровнять, поставить в холодильник.
7. Начинка:
В миску выложить творог, всыпать сахар. песок и оставшийся ваниль. сахар, вбить три яйца. Хорошенько взбить в однородную массу (миксером). Только потом добавить ягоды, аккуратно перемешать.
8. На охлажденную основу выложить начинку.
9. Выпекам в духовке, разогретой до 180 Гр. Время выпечки примерно 45 мин.
10. Готовый пирог слегка остудить, подать к столу.
Приятного чаепития!