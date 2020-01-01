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ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ! ПРОСТО ПИРОЖНОЕ!











Любите пироги, как пирожное, тогда этот рецепт для вас! А я все еще пеку пироги с яблоками! Обожаю!

Для теста:

-125 г сливочного масла или маргарина “пышка”

-3 яйца

-200 г муки

-1 щепотка соли

-125 г сахарного песка

-1 пакетик ванильного сахара

-3 ч.л разрыхлителя

-3 ст.л. сливок

-600 г яблок

-50 мл лимонного сока



Для заливки:

-200 г сметаны

-2 яйца

-75 г сахарного песка

-1 ст.л сахарной пудры

Приготовление:

Разогреть духовку до 175 гр.

Сливочное масло, соль, сахар и ванильный сахар тщательно растереть в миске.

Ввести в эту массу по одному яйцу.

Муку просеять с разрыхлителем.

Муку и сливки постепенно ввести в яичную смесь.

Форму смазать жиром или подсолнечным маслом, выложить в неё тесто и разровнять.

Яблоки очистить, разрезать на четвертинки и удалить сердцевину.

Нарезанные яблоки сбрызнуть лимонным соком и выложить на тесто, слегка вдавив в него. Выпекать 12 мин.

Готовим заливку: смешать сметану, яйца, сахар.

Пирог достать из духовки и полить заливкой. Выпекать ещё 50 мин.

Готовый пирог достать из духовки и дать немного остыть.

Пирог выложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!