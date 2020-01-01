ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ! ПРОСТО ПИРОЖНОЕ!
Любите пироги, как пирожное, тогда этот рецепт для вас! А я все еще пеку пироги с яблоками! Обожаю!
Для теста:
-125 г сливочного масла или маргарина “пышка”
-3 яйца
-200 г муки
-1 щепотка соли
-125 г сахарного песка
-1 пакетик ванильного сахара
-3 ч.л разрыхлителя
-3 ст.л. сливок
-600 г яблок
-50 мл лимонного сока
Для заливки:
-200 г сметаны
-2 яйца
-75 г сахарного песка
-1 ст.л сахарной пудры
Приготовление:
Разогреть духовку до 175 гр.
Сливочное масло, соль, сахар и ванильный сахар тщательно растереть в миске.
Ввести в эту массу по одному яйцу.
Муку просеять с разрыхлителем.
Муку и сливки постепенно ввести в яичную смесь.
Форму смазать жиром или подсолнечным маслом, выложить в неё тесто и разровнять.
Яблоки очистить, разрезать на четвертинки и удалить сердцевину.
Нарезанные яблоки сбрызнуть лимонным соком и выложить на тесто, слегка вдавив в него. Выпекать 12 мин.
Готовим заливку: смешать сметану, яйца, сахар.
Пирог достать из духовки и полить заливкой. Выпекать ещё 50 мин.
Готовый пирог достать из духовки и дать немного остыть.
Пирог выложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!