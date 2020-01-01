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Воздушное податливое тесто

Воздушное податливое тесто для вареников просто сводит мужа с ума!

Что бы я не завернула в него — всё будет хорошо и очень вкусно! Рецепт, который передается в нашей семье из поколения в поколение…

ИНГРЕДИЕНТЫ:

3 ст. муки

1,5 ст. кипятка

1 яйцо

3 ст. л. подсолнечного масла

0,5 ч. л. соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Просеянную муку смешай с солью. Сделай в горке углубление и влей туда подсолнечное масло.

Вскипяти воду и влей в муку, перемешай массу до однородной консистенции. Дай тесту немного остыть, примерно 5 минут.

В отдельной посуде слегка взболтай яйцо, чтобы белок с желтком смешались, вылей смесь в тесто и начни его перемешивать. Сначала ком как бы распадется на отдельные скользящие сегменты, но через минуту замеса у тебя получится однородное заварное тесто.

Оставь тесто в миске отдыхать минут на 30, не забудь накрыть его полотенцем. За это время можешь подготовить начинку для своего будущего кулинарного произведения.

Чудо, а не тесто! Заварное тесто получается нежным, мягким и податливым, работать с ним — сплошное удовольствие. Готовые изделия прекрасно держат форму при варке, жарке и заморозке.