Воздушное податливое тесто
Воздушное податливое тесто для вареников просто сводит мужа с ума!
Что бы я не завернула в него — всё будет хорошо и очень вкусно! Рецепт, который передается в нашей семье из поколения в поколение…
ИНГРЕДИЕНТЫ:
3 ст. муки
1,5 ст. кипятка
1 яйцо
3 ст. л. подсолнечного масла
0,5 ч. л. соли
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Просеянную муку смешай с солью. Сделай в горке углубление и влей туда подсолнечное масло.
Вскипяти воду и влей в муку, перемешай массу до однородной консистенции. Дай тесту немного остыть, примерно 5 минут.
В отдельной посуде слегка взболтай яйцо, чтобы белок с желтком смешались, вылей смесь в тесто и начни его перемешивать. Сначала ком как бы распадется на отдельные скользящие сегменты, но через минуту замеса у тебя получится однородное заварное тесто.
Оставь тесто в миске отдыхать минут на 30, не забудь накрыть его полотенцем. За это время можешь подготовить начинку для своего будущего кулинарного произведения.
Чудо, а не тесто! Заварное тесто получается нежным, мягким и податливым, работать с ним — сплошное удовольствие. Готовые изделия прекрасно держат форму при варке, жарке и заморозке.