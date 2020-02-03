Ореховые булочки
рецепт булочек
Ингредиенты:
Для теста:
1 кг обычной муки
130 гр. сахара
2 чайные ложки соли без горки
20 грамм сухих дрожей или 42 гр. свежих дрожжей
500 мл. чуть тёплого молока
150 гр. мягкого слив. масла
2 столовых ложки подсолнечного масла без запаха
2 яйца
ваниль
Для ореховой начинки:
50 гр. слив. масла,
200 гр молотых орехов (любых и изюма по желанию) – у меня только жаренные грецкие орехи
80 гр. сахара (или по вкусу)
немного молока (только, чтобы немного разжижить начинку)
1 чайная ложка корицы (или по вкусу)
Приготовление:
Тесто:
В большую чашку просеять муку. Дрожжи развести в теплом молоке, добавить сахар и ваниль, перемешать. Добавить яйца и хорошо взбить венчиком. Вылить эту жидкость к муке, насыпать соль и добавить мягкое масло, замесить мягкое, эластичное тесто, накрыть и поставить его в тёплое место пока его объём не увеличится в 2 раза, это может занять 2 часа (я писала выше, что тесто делаю вечером и ставлю на ночь в холодильник).
Начинки:
Для ореховой: Расстопить масло, добавить сахар, прокрученные жаренные орехи и мешая, добавить столько молока чтобы получилась густая каша.
формы булочек
Тесто раскатать прямоугольником, положить на неё ореховую начинку, разровнять и загнуть сначала один конец к середине, а потом загнуть другой. Разрезать тесто на полоски, закрутить их и положить на противень застеленный бумагой для выпечки, смазать желтком и поставить в тёплое место на минут 20. Выпекать 20-25 минут в предварительно нагретой до 200°C духовке.