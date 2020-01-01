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Торт “Бaунти”

Торт “Бaунти”

⠀Корж:

🔸4 яйцa;

🔸200 гр сахара;

🔸200 гр муки;

🔸Какао -3 стол.ложки;

🔸Сливки 10% – 200 мл (чтобы пропитать корж);

🍦Крем:

🔸200 гр кокосовой стружки (если стружка мелкая, то можно чуть больше);

🔸150 гр сахара;

🔸250 мл молока;

🔸150 гр сливочного масла.

⠀

Взбейте яйца с сахаром. Время взбивания – 15. Яично-сахарная масса должна стать белоснежной. Муку смешайте с порошком какао. Получившуюся смесь добавляйте маленькими порциями к яичной массе. И аккуратно перемешать лопаткой.

Форму смазать маслом, выпекать корж при темп 180 гр до готовности. Пока корж остывает приготовьте крем. В небольшой кастрюле смешайте молоко с маслом и сахаром. Поставьте на огонь и растопите масло. Туда же всыпьте кокосовую стружку и все перемешайте. Доведите смесь до кипения и варите 15 минут на медленном огне. Не забывайте периодически помешивaть будущую начинку.

Корж разделить на 2 части, пропитать сливками (не обязательно). Выложить крем. Собрать торт, сверху можно шоколaдную глазурь вылить или посыпать стружкой шоколaдной. Если коржи пропитать, то торт Очееень мокрый, сочный и тает во рту