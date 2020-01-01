Торт “Бaунти”
Торт “Бaунти”
⠀Корж:
🔸4 яйцa;
🔸200 гр сахара;
🔸200 гр муки;
🔸Какао -3 стол.ложки;
🔸Сливки 10% – 200 мл (чтобы пропитать корж);
🍦Крем:
🔸200 гр кокосовой стружки (если стружка мелкая, то можно чуть больше);
🔸150 гр сахара;
🔸250 мл молока;
🔸150 гр сливочного масла.
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Взбейте яйца с сахаром. Время взбивания – 15. Яично-сахарная масса должна стать белоснежной. Муку смешайте с порошком какао. Получившуюся смесь добавляйте маленькими порциями к яичной массе. И аккуратно перемешать лопаткой.
Форму смазать маслом, выпекать корж при темп 180 гр до готовности. Пока корж остывает приготовьте крем. В небольшой кастрюле смешайте молоко с маслом и сахаром. Поставьте на огонь и растопите масло. Туда же всыпьте кокосовую стружку и все перемешайте. Доведите смесь до кипения и варите 15 минут на медленном огне. Не забывайте периодически помешивaть будущую начинку.
Корж разделить на 2 части, пропитать сливками (не обязательно). Выложить крем. Собрать торт, сверху можно шоколaдную глазурь вылить или посыпать стружкой шоколaдной. Если коржи пропитать, то торт Очееень мокрый, сочный и тает во рту