Загрузка...

БЫСТРЫЙ ПИРОГ

БЫСТРЫЙ ПИРОГ

Дешевый и простой, но вкусный пирог, который совсем не приедается, достаточно только менять начинки. Вишня, смородина, малина… Для начала попробуйте с яблоками и абрикосами.

Понадобится.

Яйца 2 шт., сахар 1 стакан, сметана 1 стакан, сливочное масло 1 ст. ложка, разрыхлитель 1 ч. ложка, мука 2 стакана, яблоки, абрикосы.

* Яблоки порезать дольками, а абрикосы поделить на 2 половинки и слегка присыпать сахаром. Оставить на полчаса.

* Яйца растереть с сахаром, добавить мягкое масло, сметану, муку и разрыхлитель, перемешать.

* В смазанную жиром форму (лучше разъемную) помещаем тесто.

* В него выкладываем абрикосы, а в свободное тесто втыкаем погуще яблоки.

* Отправляем в духовку при 200 град. на 40-60 мин.

Приятного аппетита!