БЫСТРЫЙ ПИРОГ
БЫСТРЫЙ ПИРОГ
Дешевый и простой, но вкусный пирог, который совсем не приедается, достаточно только менять начинки. Вишня, смородина, малина… Для начала попробуйте с яблоками и абрикосами.
Понадобится.
Яйца 2 шт., сахар 1 стакан, сметана 1 стакан, сливочное масло 1 ст. ложка, разрыхлитель 1 ч. ложка, мука 2 стакана, яблоки, абрикосы.
* Яблоки порезать дольками, а абрикосы поделить на 2 половинки и слегка присыпать сахаром. Оставить на полчаса.
* Яйца растереть с сахаром, добавить мягкое масло, сметану, муку и разрыхлитель, перемешать.
* В смазанную жиром форму (лучше разъемную) помещаем тесто.
* В него выкладываем абрикосы, а в свободное тесто втыкаем погуще яблоки.
* Отправляем в духовку при 200 град. на 40-60 мин.
Приятного аппетита!