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Медовик со сливочным кремом

Медовик со сливочным кремом

 

Просто, быстро, вкусно!

Ингредиенты:

Для медового бисквита (форма 20 см. в диаметре):

• 3 крупных яйца (комнатной t)

• 100 г сахара

• 100 г меда

• 1 ч ложка соды

• 150 г муки

 

Для сиропа: 1 ч ложку меда растворить в 100 мл теплой воды, остудить.

 

Для крема: 300 мл охлажденных сливок жирностью 33-35% взбить с 300 г вареной сгущенки – до загустения.

 

Приготовление:

 

Яйца с сахаром (в стационарном миксере) взбиваем в пышную белую массу.

Пока взбиваются яйца, занимаемся медом: помещаем в кастрюльку мед с содой, и при постоянном помешивании (2 -3 мин) на среднем огне доводим медово-содовую смесь до красивого янтарного цвета. Убираем кастрюльку с плиты (за это время яйца с сахаром уже хорошо взбились) и вмешиваем горячий мед (по одной ложке) в взбитые с сахаром яйца, постоянно размешивая, чтобы яйца не свернулись.

В несколько приемов, через сито, добавляем муку в яично-медовую смесь. Аккуратно и быстро, складывающими движениями (чтобы не разрушить воздушность взбитых яиц) перемешиваем тесто спатулой/венчиком после каждого добавления муки.

** Получается легкое, воздушное тесто, по консистенции напоминающее бисквитное.

Тесто сразу выливаем в форму, смазанную маслом и прокручиваем форму вокруг своей оси, чтобы в тесте образовалась небольшая воронка (тогда на готовом бисквите не будет шапочки).

 

Отправляем форму с тестом в разогретую духовку. Выпекаем бисквит 40 минут при t -160″ (ориентируйтесь по своей духовке). Проверка – сухая зубочистка.

 

** Я пекла бисквит в мультиварке.

* В чаше диаметром 21 см, бисквит получился высотой 6 см.

 

Остывший бисквит разрезаем на 3 коржа. Каждый корж пропитываем сиропом и смазываем кремом. На верх и бока торта наносим крем и обсыпаем готовый торт бисквитной крошкой (или украшаем по своему вкусу).

Можно дать тортику настояться в холодильнике, а можно кушать сразу.

 

Приятного чаепития!

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