Медовик со сливочным кремом
Медовик со сливочным кремом
Просто, быстро, вкусно!
Ингредиенты:
Для медового бисквита (форма 20 см. в диаметре):
• 3 крупных яйца (комнатной t)
• 100 г сахара
• 100 г меда
• 1 ч ложка соды
• 150 г муки
Для сиропа: 1 ч ложку меда растворить в 100 мл теплой воды, остудить.
Для крема: 300 мл охлажденных сливок жирностью 33-35% взбить с 300 г вареной сгущенки – до загустения.
Приготовление:
Яйца с сахаром (в стационарном миксере) взбиваем в пышную белую массу.
Пока взбиваются яйца, занимаемся медом: помещаем в кастрюльку мед с содой, и при постоянном помешивании (2 -3 мин) на среднем огне доводим медово-содовую смесь до красивого янтарного цвета. Убираем кастрюльку с плиты (за это время яйца с сахаром уже хорошо взбились) и вмешиваем горячий мед (по одной ложке) в взбитые с сахаром яйца, постоянно размешивая, чтобы яйца не свернулись.
В несколько приемов, через сито, добавляем муку в яично-медовую смесь. Аккуратно и быстро, складывающими движениями (чтобы не разрушить воздушность взбитых яиц) перемешиваем тесто спатулой/венчиком после каждого добавления муки.
** Получается легкое, воздушное тесто, по консистенции напоминающее бисквитное.
Тесто сразу выливаем в форму, смазанную маслом и прокручиваем форму вокруг своей оси, чтобы в тесте образовалась небольшая воронка (тогда на готовом бисквите не будет шапочки).
Отправляем форму с тестом в разогретую духовку. Выпекаем бисквит 40 минут при t -160″ (ориентируйтесь по своей духовке). Проверка – сухая зубочистка.
** Я пекла бисквит в мультиварке.
* В чаше диаметром 21 см, бисквит получился высотой 6 см.
Остывший бисквит разрезаем на 3 коржа. Каждый корж пропитываем сиропом и смазываем кремом. На верх и бока торта наносим крем и обсыпаем готовый торт бисквитной крошкой (или украшаем по своему вкусу).
Можно дать тортику настояться в холодильнике, а можно кушать сразу.
Приятного чаепития!