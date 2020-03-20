Торт “Парижский коктейль”
Торт “Парижский коктейль” 🎂
Ингредиенты:
Тесто:
● 3 ст. ложки меда
● 150 гр сахара
● 3 ст. ложки растительного масла
● 180 мл горячей воды
● 500 гр муки
● 1 ч. ложка соды
Крем:
● 250 гр сливочного масла
● 600 мл молока
● 3 яйца
● 1 ст. ложки муки
● 1 стакан сахара
● ванилин
● 100 гр лесных орехов или миндаля, измельчить
Приготовление:
1. Разогреваем духовку до 180С.
2. Перемешиваем мед, сахар, масло и воду и ставим на огонь. Когда смесь закипит, снимаем с огня и добавляем муку, смешанную с содой. Тесто получается заварное. Делим его на 6-7 частей, раскатываем и выпекаем каждый корж до золотистого цвета. Форма может быть как круглая, так и квадратная. Раскатывать нужно тонко, но тесто не рвется.
3. Яйца растираем с сахаром, перемешиваем с мукой, разводим холодным молоком и ставим на огонь, непрерывно помешивая, пока масса не загустеет. Снимаем с огня, остужаем и добавляем орехи и ванилин. Когда крем почти остынет, положить масло и хорошо перемешать миксером.
4. Мазать коржи лучше еще теплым кремом. Когда коржи пропитаются кремово-ореховой массой, они просто тают во рту.