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Торт “Парижский коктейль”

Торт “Парижский коктейль” 🎂

Ингредиенты:

Тесто:

● 3 ст. ложки меда

● 150 гр сахара

● 3 ст. ложки растительного масла

● 180 мл горячей воды

● 500 гр муки

● 1 ч. ложка соды

Крем:

● 250 гр сливочного масла

● 600 мл молока

● 3 яйца

● 1 ст. ложки муки

● 1 стакан сахара

● ванилин

● 100 гр лесных орехов или миндаля, измельчить

Приготовление:

1. Разогреваем духовку до 180С.

2. Перемешиваем мед, сахар, масло и воду и ставим на огонь. Когда смесь закипит, снимаем с огня и добавляем муку, смешанную с содой. Тесто получается заварное. Делим его на 6-7 частей, раскатываем и выпекаем каждый корж до золотистого цвета. Форма может быть как круглая, так и квадратная. Раскатывать нужно тонко, но тесто не рвется.

3. Яйца растираем с сахаром, перемешиваем с мукой, разводим холодным молоком и ставим на огонь, непрерывно помешивая, пока масса не загустеет. Снимаем с огня, остужаем и добавляем орехи и ванилин. Когда крем почти остынет, положить масло и хорошо перемешать миксером.

4. Мазать коржи лучше еще теплым кремом. Когда коржи пропитаются кремово-ореховой массой, они просто тают во рту.