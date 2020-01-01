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ПИРОГ С ТВОРОГОМ И ИЗЮМОМ

ПИРОГ С ТВОРОГОМ И ИЗЮМОМ

Ингредиенты:

Для теста:

● 200г размягченного маргарина (Заранее выньте его из холодильника)

● 350г просеянной муки

● 80г сахарного песка

● 3 яичных желтка

● щепотка соли

Для начинки:

● 500г творога

● 3 яичных белка

● 200г сахарного песка

● 100г изюма (залить кипятком)

● 1 столовая ложка сметаны

● щепотка ванилина или ванильный сахар

Приготовление:

Маргарин комнатной температуры растереть с сахарным песком и яичными желтками, чтобы сахар полностью растворился. Добавить муку и соль и замесить тесто. 1/3 часть теста отделить и отложить в сторону, а остальное, по возможности, раскатать на посыпанном мукой столе и положить на выстланный бумагой для выпекания противень. Разровнять руками и сделать небольшие бортики.

Творог растереть с сахарным песком, добавить изюм и ванилин. Яичные белки хорошо взбить и перемешать с творожной массой. Все выложить ровным слоем на тесто.

Оставшееся тесто тонко раскатать и фигурным ножом нарезать полоски шириной в 1 см. Выложить полоски на начинку в виде решетки. С помощью кисточки смазать решетку сметаной.

Выпекать в нагретой до 200 градусов духовке 40-50 минут.

Готовому пирогу дать немного остыть и порезать его на куски.