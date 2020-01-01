Загрузка...

ПИРОГ С ТВОРОГОМ И ИЗЮМОМ

ПИРОГ С ТВОРОГОМ И ИЗЮМОМ

Ингредиенты:

Для теста:
● 200г размягченного маргарина (Заранее выньте его из холодильника)
● 350г просеянной муки
● 80г сахарного песка
● 3 яичных желтка
● щепотка соли
Для начинки:
● 500г творога
● 3 яичных белка
● 200г сахарного песка
● 100г изюма (залить кипятком)
● 1 столовая ложка сметаны
● щепотка ванилина или ванильный сахар

Приготовление:

Маргарин комнатной температуры растереть с сахарным песком и яичными желтками, чтобы сахар полностью растворился. Добавить муку и соль и замесить тесто. 1/3 часть теста отделить и отложить в сторону, а остальное, по возможности, раскатать на посыпанном мукой столе и положить на выстланный бумагой для выпекания противень. Разровнять руками и сделать небольшие бортики.

Творог растереть с сахарным песком, добавить изюм и ванилин. Яичные белки хорошо взбить и перемешать с творожной массой. Все выложить ровным слоем на тесто.

Оставшееся тесто тонко раскатать и фигурным ножом нарезать полоски шириной в 1 см. Выложить полоски на начинку в виде решетки. С помощью кисточки смазать решетку сметаной.

Выпекать в нагретой до 200 градусов духовке 40-50 минут.

Готовому пирогу дать немного остыть и порезать его на куски.

  1. Приятного аппетита!

ПОПРОБУЙТЕ ЕЩЕ ВОТ ЭТИ РЕЦЕПТЫ:

КУРОЧКА В КЕФИРЕ
Салат с копчёной курицей, черносливом и шампиньонами
Рыбный салатик - торт с крекерами
Новогодний салат из простых продуктов - "Куранты"
Золотистая курица в духовке
НЕЖНЫЙ И ЛЕГКИЙ САЛАТИК «ВЕТКА САКУРЫ»
РУЛЕТ "БАУНТИ"
Куриный террин под сырной корочкой - просто сказка!
Оладьи с творогом: лучше завтрака не найти!
Пицца "Маргарита"
Очень вкусные пончики
Куриное филе в сметано-горчичном соусе
Десерт из запеченных бананов - очень вкусно и просто
Праздничный салат «Граф» получается очень вкусным, сочным, сытным!
КАК СДЕЛАТЬ ПОМАДКУ И ГЛАЗУРЬ ДЛЯ КУЛИЧЕЙ
Куриные рулетики в беконе
Салат "ЦАДА"
Как правильно готовить говяжий и свиной ЯЗЫК?
Блюда в рукаве для запекания: 5 простых рецептов, с которыми не нужно возиться!
Салат "Грибы под шубой"
Баклажаны обжаренные с овощами. Рецепт заготовки на зиму
Баклажаны обжаренные с овощами. Рецепт заготовки на зиму
Предыдущая запись
Пирожки на сметанном тесте
Пирожки на сметанном тесте
Следующая запись
Загрузка...

© 2020 Самые вкусные кулинарные рецепты // Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru