ПИРОГ С ТВОРОГОМ И ИЗЮМОМ
ПИРОГ С ТВОРОГОМ И ИЗЮМОМ
Ингредиенты:
Для теста:
● 200г размягченного маргарина (Заранее выньте его из холодильника)
● 350г просеянной муки
● 80г сахарного песка
● 3 яичных желтка
● щепотка соли
Для начинки:
● 500г творога
● 3 яичных белка
● 200г сахарного песка
● 100г изюма (залить кипятком)
● 1 столовая ложка сметаны
● щепотка ванилина или ванильный сахар
Приготовление:
Маргарин комнатной температуры растереть с сахарным песком и яичными желтками, чтобы сахар полностью растворился. Добавить муку и соль и замесить тесто. 1/3 часть теста отделить и отложить в сторону, а остальное, по возможности, раскатать на посыпанном мукой столе и положить на выстланный бумагой для выпекания противень. Разровнять руками и сделать небольшие бортики.
Творог растереть с сахарным песком, добавить изюм и ванилин. Яичные белки хорошо взбить и перемешать с творожной массой. Все выложить ровным слоем на тесто.
Оставшееся тесто тонко раскатать и фигурным ножом нарезать полоски шириной в 1 см. Выложить полоски на начинку в виде решетки. С помощью кисточки смазать решетку сметаной.
Выпекать в нагретой до 200 градусов духовке 40-50 минут.
Готовому пирогу дать немного остыть и порезать его на куски.
- Приятного аппетита!