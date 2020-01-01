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Салат “Курочка-Снегурочка”

Салат “Курочка-Снегурочка”

Ингредиенты:

– 300 гр отварного куриного филе

– 2 красные луковицы

– 1 красный перец

– 1 желтый перец

– пучок зеленого лука

– 0,5 кочана китайской капусты

Для заправки:

– 2 столовые ложки сметаны

– 1 столовая ложка готовой горчицы

– 1 зубчик чеснока (через пресс)

– соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. Луковицу нарезать полукольцами, перец нарезать соломкой, зеленый лук и капусту нашинковать, курицу нарезать кубиками.

2. Для приготовления заправки следует просто перемешать все ингредиенты и соус готов.

3. Все ингредиенты выложить, перемешать, полить соусом и украсить измельченным зеленым луком.