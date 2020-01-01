Загрузка...

Салат “Курочка-Снегурочка”

Салат “Курочка-Снегурочка”

 

Ингредиенты:

– 300 гр отварного куриного филе

– 2 красные луковицы

– 1 красный перец

– 1 желтый перец

– пучок зеленого лука

– 0,5 кочана китайской капусты

 

Для заправки:

– 2 столовые ложки сметаны

– 1 столовая ложка готовой горчицы

– 1 зубчик чеснока (через пресс)

– соль, перец по вкусу

 

Приготовление:

1. Луковицу нарезать полукольцами, перец нарезать соломкой, зеленый лук и капусту нашинковать, курицу нарезать кубиками.

2. Для приготовления заправки следует просто перемешать все ингредиенты и соус готов.

3. Все ингредиенты выложить, перемешать, полить соусом и украсить измельченным зеленым луком.

ПОПРОБУЙТЕ ЕЩЕ ВОТ ЭТИ РЕЦЕПТЫ:

Очень красивый салат "Царский" с семгой в виде рулета
БЫСТРЫЙ ПИРОГ-ТОРТИК "НА СКОРУЮ РУКУ"( С ЛЮБОЙ НАЧИНКОЙ)
Новогодняя закуска в тарталетках "Свинки"
Курица, фаршированная капустой
Пирог «Четыре яблока» Чудесный пирог, необычный - приготовить его не составит труда любой хозяйке
КУРИЦА ЗАПЕЧЁННАЯ С КАРТОШКОЙ В ДУХОВКЕ
ОГУРЕЧНЫЙ САЛАТ С МАСЛИНАМИ И СЫРОМ
Профитроли — заварные пирожные
Сырно-крабовые шарики
Шесть рецептов салатов с копченым сыром-косичкой
Торт "Мечта жизни"
В таком маринаде скумбрия не уступает по вкусу красной рыбе
Филе рыбы под овощной шубой
ВКУСНАЯ КУРОЧКА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ — 5 СУПЕР-РЕЦЕПТОВ!
Жаркое в рукаве - хозяйка отдыхает
Куриная бастурма — лучше не найдешь
Стоит только добавить сливки в картошку и мясо будет объедение!
Салат "Необыкновенный"
Ореховые булочки
5 отменных солянок
Салатик “Легкий”
Салатик “Легкий”
Предыдущая запись
ОГУРЕЧНОЕ КИМЧИ – ОСТРАЯ КОРЕЙСКАЯ ЗАКУСКА
ОГУРЕЧНОЕ КИМЧИ – ОСТРАЯ КОРЕЙСКАЯ ЗАКУСКА
Следующая запись
Загрузка...

© 2020 Самые вкусные кулинарные рецепты // Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru