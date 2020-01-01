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Салат “Курочка-Снегурочка”
Салат “Курочка-Снегурочка”
Ингредиенты:
– 300 гр отварного куриного филе
– 2 красные луковицы
– 1 красный перец
– 1 желтый перец
– пучок зеленого лука
– 0,5 кочана китайской капусты
Для заправки:
– 2 столовые ложки сметаны
– 1 столовая ложка готовой горчицы
– 1 зубчик чеснока (через пресс)
– соль, перец по вкусу
Приготовление:
1. Луковицу нарезать полукольцами, перец нарезать соломкой, зеленый лук и капусту нашинковать, курицу нарезать кубиками.
2. Для приготовления заправки следует просто перемешать все ингредиенты и соус готов.
3. Все ингредиенты выложить, перемешать, полить соусом и украсить измельченным зеленым луком.
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