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Простые и невероятно вкусные кексы
Простые и невероятно вкусные кексы
Делаем всего за 5 мин. Справится даже ребенок!
Ингредиенты:
яйца 4 шт
стакан сахара
растопленное сливочное масло – 100 гр
сметана – 5 столовых ложек
мука – 2 стакана
ванильный сахар – один пакетик
разрыхлитель – 2 чайные ложки
Инструкция:
1. Сахар, яйца, ванильный сахар растереть. Туда же добавить масло и сметану. Хорошо взбить. Дальше мука и разрыхлитель.
2. Продолжаем взбивать до однородной массы. Я все делаю миксером. Формы для кекса заполнить на 2/3.
3. Выпекать при 200-210 градусах 20 минут.
Порций : 6-7
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