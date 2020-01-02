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Простые и невероятно вкусные кексы

Простые и невероятно вкусные кексы

Делаем всего за 5 мин. Справится даже ребенок!

Ингредиенты:

яйца 4 шт

стакан сахара

растопленное сливочное масло – 100 гр

сметана – 5 столовых ложек

мука – 2 стакана

ванильный сахар – один пакетик

разрыхлитель – 2 чайные ложки

Инструкция:

1. Сахар, яйца, ванильный сахар растереть. Туда же добавить масло и сметану. Хорошо взбить. Дальше мука и разрыхлитель.

2. Продолжаем взбивать до однородной массы. Я все делаю миксером. Формы для кекса заполнить на 2/3.

3. Выпекать при 200-210 градусах 20 минут.

Порций : 6-7