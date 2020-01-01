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“Медовик”

Ароматный, нежный, мягкий “Медовик” всегда будет популярен среди сладкоежек. Но преимущество этого торта в том, что его не нужно раскатывать и подрезать, у него жидкое тесто – консистенция густой сметаны. Необыкновенно вкусно, попробуйте!!!

Ингредиенты

сливочное масло, 100 грамм

мед, 100 грамм

сахар, 100 грамм

яйцо, 2 штук

сода, 1 ч. л.

ванилин, щепот.

мука, 1-1.5 стак.(до консистенции густой сметаны)

Крем:

300 г сметаны 20% и больше

1 стакан сахара

Приготовление:

Выливать в форму тесто можно все и выпеченный корж разрезать или выливать в форму по-немногу тесто и выпекать коржи по отдельности.

Пропитывать кремом можно даже в горячем виде – он хорошо пропитается и будет невероятно вкусным))