“Медовик”
Ароматный, нежный, мягкий “Медовик” всегда будет популярен среди сладкоежек. Но преимущество этого торта в том, что его не нужно раскатывать и подрезать, у него жидкое тесто – консистенция густой сметаны. Необыкновенно вкусно, попробуйте!!!
Ингредиенты
сливочное масло, 100 грамм
мед, 100 грамм
сахар, 100 грамм
яйцо, 2 штук
сода, 1 ч. л.
ванилин, щепот.
мука, 1-1.5 стак.(до консистенции густой сметаны)
Крем:
300 г сметаны 20% и больше
1 стакан сахара
Приготовление:
Выливать в форму тесто можно все и выпеченный корж разрезать или выливать в форму по-немногу тесто и выпекать коржи по отдельности.
Пропитывать кремом можно даже в горячем виде – он хорошо пропитается и будет невероятно вкусным))