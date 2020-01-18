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Печеночные оладьи в сметанном соусе

Печеночные оладьи в сметанном соусе.

Печёнка – продукт, который любят далеко не все. Аппетитные печёночные оладьи в нежном сметанном соусе помогут вам раз и навсегда изменить представление о печёнке, если вы её ещё не полюбили.

Вам потребуется:

– мука – 5 столовых ложек,

– яйца – 3 шт.

– говяжья или свиная печень – 500 г,

– 1 чайная ложка соды (гашёной уксусом),

– чеснок – 3-4 зубчика,

– сметана,

– молоко – 50 г,

– петрушка или укроп,

– соль, перец по вкусу,

– оливковое масло.

Как готовить:

1. Промыть печень, порезать на кусочки, пропустить через мясорубку или воспользоваться блендером.

2. Готовый фарш положить в миску, добавить к нему молоко, соду, яйца, муку, соль и перец. Размешать до однородной массы.

3. Залить сковороду оливковым маслом и поставить на умеренный огонь. При помощи столовой ложки выложить печеночную массу на сковороду. Обжарить оладьи до нежно-золотистой корочки и переложить их на бумажное полотенце (чтобы впитался лишний жир).

4. Приготовить соус для оладий: измельчить чеснок, мелко порезать зелень. Взять маленькую мисочку, смешать в ней сметану, чеснок и зелень.

5. Дать оладушкам остыть, а затем соединить их попарно, промазав посередине сметанным соусом. Выложить «двойные» оладушки на блюдо, украсить зеленью.

Приятного аппетита!