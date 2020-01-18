Печеночные оладьи в сметанном соусе
Печеночные оладьи в сметанном соусе.
Печёнка – продукт, который любят далеко не все. Аппетитные печёночные оладьи в нежном сметанном соусе помогут вам раз и навсегда изменить представление о печёнке, если вы её ещё не полюбили.
Вам потребуется:
– мука – 5 столовых ложек,
– яйца – 3 шт.
– говяжья или свиная печень – 500 г,
– 1 чайная ложка соды (гашёной уксусом),
– чеснок – 3-4 зубчика,
– сметана,
– молоко – 50 г,
– петрушка или укроп,
– соль, перец по вкусу,
– оливковое масло.
Как готовить:
1. Промыть печень, порезать на кусочки, пропустить через мясорубку или воспользоваться блендером.
2. Готовый фарш положить в миску, добавить к нему молоко, соду, яйца, муку, соль и перец. Размешать до однородной массы.
3. Залить сковороду оливковым маслом и поставить на умеренный огонь. При помощи столовой ложки выложить печеночную массу на сковороду. Обжарить оладьи до нежно-золотистой корочки и переложить их на бумажное полотенце (чтобы впитался лишний жир).
4. Приготовить соус для оладий: измельчить чеснок, мелко порезать зелень. Взять маленькую мисочку, смешать в ней сметану, чеснок и зелень.
5. Дать оладушкам остыть, а затем соединить их попарно, промазав посередине сметанным соусом. Выложить «двойные» оладушки на блюдо, украсить зеленью.
Приятного аппетита!