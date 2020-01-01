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Суфле печёночное

 

Суфле печёночное

Ингредиенты:

Соль, по вкусу
Молоко, для замачивания хлеба
Масло сливочное, для смазки
Лук репчатый, небольшого размера — 1 шт
Батон белый, пару кусочков
Печень говяжья — 500 г

Приготовление:

Берём печень, промываем её и отвариваем почти до готовности. У меня небольшой кусочек был, я варила 30 минут (после закипания). Печень вынимаем из воды, смываем всё ненужное и даём остыть. Замачиваем кусочки батона в молоке. Чистим лук. Прокручиваем остывшую и нарезанную на кусочки печень через мясорубку, то же проделываем с луком и размоченным хлебом. Вообще, в саду готовят это суфле без лука, но я привыкла его добавлять для обогащения вкуса. Солим и всё тщательно вымешиваем. Если фарш суховат, можно добавить молока. Можно добавить и сливочное масло, чтобы было пожирнее, лично я никогда его не добавляю. Выкладываем всё в смазанную маслом форму.

Ставим в духовку и запекаем при температуре 180-200 гр. до зарумянивания верха (где-то 15-20 минут).
Верх готового суфле смазать сливочным маслом. Мой ребёнок очень любит это суфле с соусом. Обжариваем лук на среднем огне под крышкой, периодически помешивая, минут 15. Берём 2 ст. л. сметаны и 2 ч. л. томатной пасты, соединяем в глубокой миске, добавляем 1 ст. л. муки. Всё тщательно перемешиваем, добавляем воды где-то 300 мл, снова всё перемешиваем и выливаем в лук, помешивая при этом. Доводим на огне до загустения. Соус готов. Сверху можно положить кусочек сливочного масла, чтобы не образовалась плёночка.

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