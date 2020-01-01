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СЫТНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ КОТЛЕТЫ ИЗ КАБАЧКОВ

Рецепт, о котором речь пойдет ниже, понравится даже тем, кто не слишком почитает кабачки в других блюдах. Кабачковые котлеты или оладьи — питательные, сытные и очень вкусные, особенно если подавать их со сметанным соусом ли соусом «Бешамель». Не успеешь поджарить первую партию на сковороде, как готовые котлеты таинственным образом исчезают — хочется пробовать их еще и еще! Сверху поджаристая хрустящая корочка, внутри — сочная и мягкая сердцевина… Следуй нашему рецепту, и овощные котлеты получатся на славу!









Ингредиенты:

кабачки (лучше молодые, с тонкой кожицей) — 2 шт.;

яйца — 2шт.;

твердый сыр — 50 г;

пшеничная мука — примерно 5 ст. л.;

соль, черный перец по вкусу;

петрушка, любая зелень по вкусу;

чеснок;

растительное масло;

сметана.









Приготовление:

1. Очисти и натри кабачки на крупной терке. Для большей питательности некоторые хозяйки добавляют в кабачковые котлеты картофель, натирая его на мелкой терке. Это дело вкуса, вариант без картофеля обладает более нежным вкусом и, конечно же, полезнее. Выжми из кабачков лишнюю жидкость и немного присоли.



2. Сыр натри на мелкой терке, зелень мелко поруби. Для овощных котлет

хорошо подойдут укроп, петрушка, зеленый лук, мелко натертый корень

сельдерея или нарезанная мелко зелень сельдерея. Вкусно получится, если использовать сушеный базилик в приготовлении блюда.









3. Перемешай натертые сыр и кабачок с зеленью, яйцами и мукой. Добавь

соль и перец, приправы по вкусу. Тесто получится средней консистенции,

если оно слишком жидкое, добавь еще муки.







4. Выкладывай кабачковые котлеты на хорошо разогретую сковороду с

растительным маслом. Лучше делать это столовой ложкой — тесто сильно липнет к рукам. Жарь котлеты на среднем огне до румяной корочки. Можно также их испечь в духовке, используя силиконовые формочки — вариант для тех, кто не признает жареную пищу.









Кабачковые котлеты очень вкусны еще горячие, с холодным

сметанно-чесночным соусом. Свежая зелень и овощной салат — чудесное дополнение к этому летнему рецепту!

Можно натереть в тесто для кабачковых оладий репчатый лук, это изменит вкус блюда. Болгарский перец тоже отлично сочетается с кабачками.

Баклажаны, грибы, брынза и даже кефир могут служить составляющими для овощных котлет. Экспериментируй, свежие летние овощи так и манят испробовать этот рецепт. Наслаждайся отменным вкусом блюда и

порекомендуй его друзьям!